Россиянки Лагно и Шувалова не прошли в финал Speed Chess Championship

Российские шахматистки Екатерина Лагно и Полина Шувалова не смогли выйти в финал турнира Speed Chess Championship.

В полуфинале Лагно проиграла 13-й чемпионке мира китаянке Хоу Ифань со счётом 8,5:12,5. Шувалова потерпела поражение от 17-й чемпионки мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая с разгромным счётом 5:17. Каждый матч состоял из трёх сегментов с разным контролем времени.

Отметим, что счёт 17:5 в матче Цзюй Вэньцзюнь — Полина Шувалова — это рекордный разгром в истории женского Speed Chess Championship.

Speed Chess Championship проходит в онлайн-формате. Призовой фонд соревнований составляет $ 75 тыс.

