Сборная России выиграла Всемирную юношескую шахматную Олимпиаду

Сборная России стала победителем Всемирной юношеской шахматной Олимпиады.

В восьмом туре соревнований, которые проходят в Колумбии, российская команда обыграла сборную Казахстана-2. Юные российские шахматисты одержали восьмую победу подряд, набрали максимально возможные 16 очков и за тур до окончания соревнований стали недосягаемыми для соперников.

В предыдущих турах юношеская сборная России переиграла сверстников из Индии, Узбекистана, Китая, Грузии, Перу, Чили и Казахстана.

Чемпионами в составе сборной России стали Иван Землянский, Савва Ветохин, Артём Усков и Анна Шухман.

