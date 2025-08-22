Сборная России выиграла Всемирную юношескую шахматную Олимпиаду
Сборная России стала победителем Всемирной юношеской шахматной Олимпиады.
В восьмом туре соревнований, которые проходят в Колумбии, российская команда обыграла сборную Казахстана-2. Юные российские шахматисты одержали восьмую победу подряд, набрали максимально возможные 16 очков и за тур до окончания соревнований стали недосягаемыми для соперников.
В предыдущих турах юношеская сборная России переиграла сверстников из Индии, Узбекистана, Китая, Грузии, Перу, Чили и Казахстана.
Чемпионами в составе сборной России стали Иван Землянский, Савва Ветохин, Артём Усков и Анна Шухман.
