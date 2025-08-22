Скидки
Россиянка Степанова завоевала бронзу ЮЧМ-2025 по плаванию на дистанции 200 м на спине
Российская пловчиха Милана Степанова стала бронзовым призёром на дистанции 200 м на спине юношеского чемпионата мира по плаванию – 2025, который проходит в румынской Отопени.

Степанова завершила дистанцию с результатом 2.09,99 минуты. Золотую медаль в этом виде программы завоевала американка Одри Дериво (2.06,99), которая установила рекорд юношеских чемпионатов мира. Серебро – у её соотечественницы Шарлотты Краш (2.07,83). Ещё одна россиянка Дарья Зарубенкова показала пятое время в финальном заплыве (2.10,51).

Чемпионат мира по плаванию среди юниоров – 2025. Отопени (Румыния). 200 м на спине. Девушки:

1. Одри Дериво (США) – 2.06,99.
2. Шарлотта Краш (США) – 2.07,83.
3. Милана Степанова (Россия) – 2.09,99.
4. Мэдисон Крайгер (Канада) – 2.10,08.
5. Дарья Зарубенкова (Россия) – 2.10,51.

