Симона Байлз не стала отрицать возможность своего участия в ОИ-2028

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории) по спортивной гимнастике американка Симона Байлз отказалась исключать возможность возвращения на Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 2028 году.

«Никогда не говори никогда», — приводит слова Байлз Daily Mail.

На прошедших Олимпийских играх в Париже 2024 года Симона Байлз выиграла три золотые медали, став чемпионкой в командном и личном многоборье, а также в опорном прыжке. Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года. Для 28-летней Байлз Олимпийские игры – 2028 могут стать четвёртыми в карьере.

