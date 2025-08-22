Спасатели смогут добраться до российской альпинистки Наговицыной минимум через два дня

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин рассказал, что спасатели смогут добраться до российской альпинистки Натальи Наговицыной только через два-три дня.

«Спасатели ещё не подошли, ещё минимум два дня», — приводит слова Пятницина «РИА Новости Спорт».

12 августа на высоте 7000 м Наговицына сломала ногу. Один из напарников по интернациональной команде оказал ей первую помощь и отправился за спасателями. Попытку эвакуировать россиянку совершили два иностранца, но неудачно. Её укутали в спальный мешок и оставили на горе. Председатель комиссии по классическому альпинизму «Федерации альпинизма России» Александр Яковенко ранее рассказал, что участники операции по спасению в горах Тянь-Шаня не уверены, жива ли россиянка.