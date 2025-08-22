Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Спасатели смогут добраться до российской альпинистки Наговицыной минимум через два дня

Спасатели смогут добраться до российской альпинистки Наговицыной минимум через два дня
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин рассказал, что спасатели смогут добраться до российской альпинистки Натальи Наговицыной только через два-три дня.

«Спасатели ещё не подошли, ещё минимум два дня», — приводит слова Пятницина «РИА Новости Спорт».

12 августа на высоте 7000 м Наговицына сломала ногу. Один из напарников по интернациональной команде оказал ей первую помощь и отправился за спасателями. Попытку эвакуировать россиянку совершили два иностранца, но неудачно. Её укутали в спальный мешок и оставили на горе. Председатель комиссии по классическому альпинизму «Федерации альпинизма России» Александр Яковенко ранее рассказал, что участники операции по спасению в горах Тянь-Шаня не уверены, жива ли россиянка.

Материалы по теме
Спасатели не уверены, жива ли российская альпинистка, которая застряла в горах Тянь-Шаня
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android