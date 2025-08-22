Ушёл из жизни известный российский тренер по футзалу Юрий Руднев

Один из самых именитых российских футзальных тренеров Юрий Руднев скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает пресс-служба Суперлиги по футзалу.

«Ушёл беззаветно преданный мини-футболу профессионал, за плечами которого множество ярких побед во славу молодого вида спорта. Его твёрдая рука направила десятки воспитанников по звёздному пути, порой без громких слов благодарности. Но мы помним и будем помнить великого тренера Руднева», — говорится в сообщении.

Юрий Руднев в качестве тренера становился обладателем Кубка обладателей кубков по мини-футболу (2002), чемпионом России по мини-футболу (2004, 2005, 2007, 2008), обладателем Кубка России по мини-футболу (2001, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010), обладателем Кубка УЕФА по мини-футболу (2006-2007).