Россиянин Сергей Свинарев выиграл бронзу ЧМ-2025 в каноэ-одиночке на 200 м

Российский каноист Сергей Свинарев стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2025 в соревнованиях одиночек на дистанции 200 м. Его время — 38,82. Это на 0,19 секунды хуже, чем у победителя.

Золотая медаль досталась представителю Узбекистана Артуру Гулиеву, а бронзовая награда — испанцу Пабло Гранье.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ — 2025 в Милане (Италия).

Мужчины, каноэ-одиночки, 200 м. Результаты:

1. Артур Гулиев (Узбекистан) — 38,63 секунды;

2. Пабло Гранья (Испания) — 38,66;

3. Сергей Свинарев (Россия) — 38,82.

Ранее трёхкратный чемпион мира в гребле на каноэ Захар Петров стал победителем в соревновании каноэ-одиночек на 500 м. Он показал результат 1.46,27.