Михаил Дегтярёв: задача Минспорта и ОКР — вернуть нашим атлетам национальный флаг

Михаил Дегтярёв: задача Минспорта и ОКР — вернуть нашим атлетам национальный флаг
Михаил Дегтярёв
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв опубликовал пост, посвящённый Дню государственного флага России. Он отмечается сегодня, 22 августа. Дегтярёв подчеркнул, что отечественные спортсмены будут выступать под своим флагом.

«Под национальным флагом наша страна одержала блестящие спортивные победы — выиграла более 10 Олимпиад и завоевала свыше 1800 олимпийских медалей, стала одной из немногих держав, принимавших и летние, и зимние Игры. Во многих видах спорта наши атлеты доминируют десятилетиями.

Сегодня наши спортсмены продолжают побеждать на чемпионатах мира и Европы, несмотря на все несправедливые ограничения. Общая задача Министерства спорта и Олимпийского комитета России — вернуть законное право нашим атлетам честно и добросовестно представлять Родину на мировой арене под своим национальным флагом, и мы этого обязательно добьёмся», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

