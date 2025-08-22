Скидки
Мамун опубликовала фотографию из Рио-де-Жанейро, где 9 лет назад выиграла золото ОИ

Мамун опубликовала фотографию из Рио-де-Жанейро, где 9 лет назад выиграла золото ОИ
Маргарита Мамун
Российская гимнастка олимпийская чемпионка 2016 года Маргарита Мамун поделилась фотографией с тренером Аминой Зариповой из Рио-де-Жанейро (Бразилия). В эти дни там проходит чемпионат мира по художественной гимнастике — 2025.

«Девять лет назад мы выиграли олимпийское золото [в индивидуальном многоборье]. Рада вновь сюда вернуться», — написала Мамун в социальных сетях.

МАРГАРИТА МАМУН И АМИНА ЗАРИПОВА

МАРГАРИТА МАМУН И АМИНА ЗАРИПОВА

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРГАРИТЫ МАМУН

Специалист Амина Зарипова сейчас является тренером китайских спортсменок. Маргарита Мамун также выиграла семь золотых медалей на чемпионатах мира. Она завершила профессиональную карьеру осенью 2017 года. 4 ноября об этом журналистам официально сообщила Ирина Винер.

