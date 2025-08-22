Скидки
Георгий Яковлев принёс России золото юниорского ЧМ по плаванию на дистанции 50 м на спине

Георгий Яковлев
Российский пловец Георгий Яковлев стал победителем юниорского чемпионата мира — 2025 в Румынии на дистанции 50 м на спине. На соревнованиях в Отопени он финишировал с результатом в 24,91.

Вместе с ним высшую ступень пьедестала разделил итальянец Даниэле дель Синьоре, показавший одинаковое с россиянином время. Бронзовая награда досталась представителю Ирландии Джону Шортту, который отстал на 0,15. Соотечественник Яковлева Михаил Щербаков занял пятое место (+0,29 секунды).

Ранее Георгий Яковлев выиграл серебро на дистанции 100 м на спине. Медальную копилку сборной России также пополнила Милана Степанова, которая стала бронзовым призёром на дистанции 200 м на спине.

