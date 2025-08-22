Алина Горносько выиграла четыре золота на Кубке сильнейших спортсменов

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 белорусская гимнастка Алина Горносько стала сильнейшей в трёх видах на Кубке сильнейших спортсменов в Москве. Она взяла золото в упражнениях с лентой, булавами и с мячом. Белоруска также выиграла многоборье. В турнире по обручу она стала пятой.

Художественная гимнастика. Кубок сильнейших спортсменов, Москва (Россия). Многоборье:

1. Алина Горносько (Беларусь) – 121,95 балла;

2. Дарья Веренич (Беларусь) – 115,90;

3. Мария Борисова (Россия) – 115,70.

Отметим, в эти дни в Рио-де-Жанейро проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. Российские и белорусские спортсменки там не выступают.