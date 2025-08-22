Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Алина Горносько выиграла четыре золота на Кубке сильнейших спортсменов

Алина Горносько выиграла четыре золота на Кубке сильнейших спортсменов
Алина Горносько
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 белорусская гимнастка Алина Горносько стала сильнейшей в трёх видах на Кубке сильнейших спортсменов в Москве. Она взяла золото в упражнениях с лентой, булавами и с мячом. Белоруска также выиграла многоборье. В турнире по обручу она стала пятой.

Художественная гимнастика. Кубок сильнейших спортсменов, Москва (Россия). Многоборье:

1. Алина Горносько (Беларусь) – 121,95 балла;
2. Дарья Веренич (Беларусь) – 115,90;
3. Мария Борисова (Россия) – 115,70.

Отметим, в эти дни в Рио-де-Жанейро проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. Российские и белорусские спортсменки там не выступают.

Материалы по теме
Русская школа покоряет мир! Гимнастки-«художницы», за которыми стоит следить на ЧМ-2025
Русская школа покоряет мир! Гимнастки-«художницы», за которыми стоит следить на ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android