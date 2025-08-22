«Вытирают ноги об меня». Белорусская гимнастка Горносько — о своём отсутствии на ЧМ-2025

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 белорусская гимнастка Алина Горносько высказалась по поводу своего отсутствия на чемпионате мира — 2025 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В эти дни она выступает на Кубке сильнейших в Москве.

«Я думала, что мне будет очень сложно выступать на этом старте, потому что в дни, когда проходят чемпионат Европы, чемпионат мира, просто не могу жить. Прекрасно понимаю, что я могла быть там, но по каким-то таким известным всем причинам я здесь. И вообще не верила, что смогу выступать, хорошо выступать и многое другое. Этот старт помог мне переключиться от того, что я снова бы сидела просто у экрана телефона и смотрела, как же там они без меня. За кого-то радуюсь, за кого-то переживаю, кого-то поддерживаю. Всё равно там остались друзья и подруги. Но да, это второй год, где откровенно вытирают ноги об меня», — приводит слова Горносько телеграм-канал «Голый спорт».

На Кубке сильнейших Горносько взяла золото в упражнениях с лентой, булавами и с мячом. Белоруска также выиграла многоборье. В турнире по обручу она стала пятой.