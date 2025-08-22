ГК «Чеховские медведи» обыграл минский «СКА» в матче Кубка губернатора Московской области

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» переиграл «СКА-Минск» в первом матче Кубка губернатора Московской области. Итоговый счёт — 30:28.

Соревнования стартовали сегодня, 22 августа. В турнире принимают участие четыре команды. Помимо подмосковного и минского клубов, в борьбу за трофей вступили «Сепахан» (Иран) и «Каустик» (Волгоград).

Напомним, «Чеховские медведи» выиграли бронзовые медали Суперлиги в сезоне-2024/2025. Во втором матче серии за третье место клуб из Чехова одолел ГК «Виктор» — встреча завершилась со счётом 27:22. Первый матч между командами также остался за «Чеховскими медведями» — 29:24.