Дарья Варфоломеев выиграла золото в многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

На 41-м чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в эти дни в бразильском Рио-де-Жанейро, завершились соревнования в многоборье. Золотую медаль с результатом 121,9 балла завоевала уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев, выступающая под флагом Германии.
Серебро в активе Стиляны Николовой из Болгарии (119,3 балла), бронзовую награду забрала итальянка София Раффаэли (117,95 балла).
Чемпионат мира по художественной гимнастике. Многоборье:
1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 121,9;
2. Стиляна Николова (Болгария) — 119,3;
3. София Раффаэли (Италия) — 117,95;
4. Таисия Онофрийчук (Украина) — 117,4;
5. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 114,65;
6. Анастасия Симакова (Германия) — 114,3;
7. Рин Киз (США) — 112,65;
8. Ева Брезалиева (Болгария) — 112,2;
9. Барбара Домингос (Бразилия) — 112,2;
10. Мейтал Мааян Сумкин (Израиль) — 110,9.
Видео: Отношения России и МОК