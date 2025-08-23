Дарья Варфоломеев выиграла золото в многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

На 41-м чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в эти дни в бразильском Рио-де-Жанейро, завершились соревнования в многоборье. Золотую медаль с результатом 121,9 балла завоевала уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев, выступающая под флагом Германии.

Серебро в активе Стиляны Николовой из Болгарии (119,3 балла), бронзовую награду забрала итальянка София Раффаэли (117,95 балла).

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Многоборье:

1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 121,9;

2. Стиляна Николова (Болгария) — 119,3;

3. София Раффаэли (Италия) — 117,95;

4. Таисия Онофрийчук (Украина) — 117,4;

5. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 114,65;

6. Анастасия Симакова (Германия) — 114,3;

7. Рин Киз (США) — 112,65;

8. Ева Брезалиева (Болгария) — 112,2;

9. Барбара Домингос (Бразилия) — 112,2;

10. Мейтал Мааян Сумкин (Израиль) — 110,9.

Видео: Отношения России и МОК