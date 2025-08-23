Российская альпинистка Наталья Наговицына погибла — SHOT

Популярный новостной телеграм-канал SHOT сообщил о гибели российской альпинистки Натальи Наговицыной.

«Погибла российская альпинистка Наталья Наговицына, которая застряла на пике Победы в Кыргызстане. Её тело смогут забрать с 7 тысяч метров, только когда нормализуются погодные условия для возможности поднять вертолёт на высоту. Также спасательная группа, которая должна была забрать тело итальянца, спасавшего россиянку, отозвана с высоты 4,5 тысячи метров.

Девушка 11 дней находилась при температуре -26 без еды и воды под скалой «Птица». У неё была с собой только горелка, спальный мешок и рваная палатка», — написано в заявлении источника.

12 августа на высоте 7000 м Наговицына сломала ногу. Один из напарников по интернациональной команде оказал ей первую помощь и отправился за спасателями. Попытку эвакуировать россиянку совершили два иностранца, но неудачно. Её укутали в спальный мешок и оставили на горе. Председатель комиссии по классическому альпинизму «Федерации альпинизма России» Александр Яковенко ранее рассказал, что участники операции по спасению в горах Тянь-Шаня не уверены, жива ли россиянка.