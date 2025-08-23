Скидки
Вице-президент ФАР не подтвердил информацию о гибели альпинистки Наговицыной

Вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин заявил, что не может подтвердить информацию о гибели российской альпинистки Натальи Наговицыной.

«Группа из четырёх человек вернулась назад. Плохая погода. Её никто не видел. Как можно говорить, погибла она или нет? Я такого сказать не могу. Должен подойти врач и констатировать смерть. Пока этого не произошло, человек находится в поиске, (числится) без вести пропавшим. Нет констатации. Как это можно говорить? Я не могу подтвердить такую информацию. Во всяком случае мне неизвестны эти источники. Если напишут, что у них взлетел дрон, подлетел ближе, пощупал пульс… Может, дрон взлетел, но она спит. Как можно сказать, что она мертва?» — приводит слова Пятницина «Матч ТВ».

Наталья Наговицына получила травму 12 августа. В этот момент с ней был напарник, который оказал первую помощь и отправился в штурмовой лагерь за помощью.

На следующий день к женщине добрались два других альпиниста — из Италии и Германии. Они принесли ей еду, газ для горелки, спальник и попытались организовать спуск. Спуститься в этот день им не удалось, они остались ночевать на высоте 7000 м. На следующий день самочувствие итальянского альпиниста резко ухудшилось, а 15 августа он скончался от обморожения и отёка мозга.

Последний раз Наталью видели живой 19 августа с дрона: она лежала в повреждённой палатке, укутанная в спальник. Сейчас её родные, спасатели и всё альпинистское сообщество, признавая шансы на спасение минимальными, продолжают надеяться на чудо и возможность эвакуации.

