Александр Ильичёв завоевал бронзу на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Россиянин Александр Ильичёв завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира — 2025 по гребле на байдарках и каноэ. В финальном заезде байдарок‑одиночек паралимпийского класса KL1 на дистанции 200 метров Ильичёв показал результат 49,63 секунды.

Победу одержал представитель Венгрии Петер Кисс с результатом 45,96. Второе место занял бразилец Луис Кардосо да Силва (46,93).

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ — 2025 в Милане (Италия).

Мужчины, байдарки-одиночки, 200 м. Результаты:

Петер Кисс (Венгрия) — 45,96. Луис Кардосо да Силва (Бразилия) — 46,93. Александр Ильичёв (Россия) — 49,63.

Чемпионат мира проходит в Милане с 20 по 24 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.