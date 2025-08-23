Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Красный Яр» уверенно обыграл «Металлург» в матче ЧР по регби

«Красный Яр» уверенно обыграл «Металлург» в матче ЧР по регби
Комментарии

Регбийный клуб «Красный Яр» одержал уверенную победу в матче 11-го тура чемпионата России по регби. Поединок с «Металлургом» из Новокузнецка завершился со счётом 40:5 (19:0).

Результат матча 11-го тура чемпионата России по регби — 2025:

«Металлург» (Новокузнецк) — «Красный Яр» (Красноярск) — 5:40 (0:19).

В прошлом сезоне «Енисей-СТМ» завоевал золотые медали чемпионата России по регби. В финальном матче регбисты из Красноярска обыграли казанскую «Стрелу-Ак Барс» со счётом 12:11 (5:11). Бронзовые медали чемпионата России завоевали регбисты пензенского «Локомотива», в матче за третье место обыгравшие «Красный Яр» — 31:12 (24:0).

Материалы по теме
Большой бум в российском регби. «Красный Яр» одержал первую победу в дерби за пять лет!
Большой бум в российском регби. «Красный Яр» одержал первую победу в дерби за пять лет!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android