«Красный Яр» уверенно обыграл «Металлург» в матче ЧР по регби

Регбийный клуб «Красный Яр» одержал уверенную победу в матче 11-го тура чемпионата России по регби. Поединок с «Металлургом» из Новокузнецка завершился со счётом 40:5 (19:0).

Результат матча 11-го тура чемпионата России по регби — 2025:

«Металлург» (Новокузнецк) — «Красный Яр» (Красноярск) — 5:40 (0:19).

В прошлом сезоне «Енисей-СТМ» завоевал золотые медали чемпионата России по регби. В финальном матче регбисты из Красноярска обыграли казанскую «Стрелу-Ак Барс» со счётом 12:11 (5:11). Бронзовые медали чемпионата России завоевали регбисты пензенского «Локомотива», в матче за третье место обыгравшие «Красный Яр» — 31:12 (24:0).