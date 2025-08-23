«КПРФ» обыграл «Факел» в матче Суперлиги-2025/2026 по футзалу

Сегодня, 23 августа, в Климовске московский мини-футбольный клуб «КПРФ» обыграл спортсменов «Факела» из Сургута в матче Суперлиги-2025/2026 со счётом 5:1 (3:1, 2:0).

Мини-футбол. Суперлига-2025/2026. Групповой турнир:

«Факел» (Сургут) — «КПРФ» (Москва) — 1:5 (1:3, 0:2).

Голы: 0-1 Кузнецов, 1-1 Асадов (6м), 2-1 Игор Мота (Ниязов), 3-1 Игор Мота (Ниязов), 4-1 Асадов (Ричард), 5-1 Асадов (10м). Незабитый 10-метровый: Жуау Гилерме. Ответный матч состоится в воскресенье, 24 августа, не ранее 14:00 мск.

Напомним, на чемпионате России «КПРФ» завоевали бронзовые медали, обыграв «Тюмень» (4:3). Победителями стали спортсмены «Ухты»