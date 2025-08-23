«КПРФ» обыграл «Факел» в матче Суперлиги-2025/2026 по футзалу
Поделиться
Сегодня, 23 августа, в Климовске московский мини-футбольный клуб «КПРФ» обыграл спортсменов «Факела» из Сургута в матче Суперлиги-2025/2026 со счётом 5:1 (3:1, 2:0).
Суперлига . Групповой турнир
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
5 : 1
Факел
Сургут
0:1 Кузнецов – 3' 1:1 Асадов – 8' 2:1 Мота – 13' 3:1 Мота – 16' 4:1 Асадов – 39' 5:1 Асадов – 40'
Удаления: нет / Абдулкадыров – 37', Шевченко – 40'
Мини-футбол. Суперлига-2025/2026. Групповой турнир:
- «Факел» (Сургут) — «КПРФ» (Москва) — 1:5 (1:3, 0:2).
Голы: 0-1 Кузнецов, 1-1 Асадов (6м), 2-1 Игор Мота (Ниязов), 3-1 Игор Мота (Ниязов), 4-1 Асадов (Ричард), 5-1 Асадов (10м). Незабитый 10-метровый: Жуау Гилерме. Ответный матч состоится в воскресенье, 24 августа, не ранее 14:00 мск.
Напомним, на чемпионате России «КПРФ» завоевали бронзовые медали, обыграв «Тюмень» (4:3). Победителями стали спортсмены «Ухты»
Материалы по теме
Комментарии
- 23 августа 2025
-
17:22
-
16:28
-
15:52
-
12:27
-
11:19
-
09:31
-
08:51
-
02:45
- 22 августа 2025
-
21:24
-
21:06
-
20:25
-
20:01
-
18:36
-
18:04
-
17:33
-
17:25
-
16:55
-
16:23
-
12:39
-
12:28
-
10:53
-
09:56
-
08:30
-
06:47
- 21 августа 2025
-
20:30
-
19:52
-
17:37
-
17:25
-
15:59
-
15:50
-
15:01
-
13:55
-
13:54
-
13:30
-
13:05