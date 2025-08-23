Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«КПРФ» обыграл «Факел» в матче Суперлиги-2025/2026 по футзалу

«КПРФ» обыграл «Факел» в матче Суперлиги-2025/2026 по футзалу
Комментарии

Сегодня, 23 августа, в Климовске московский мини-футбольный клуб «КПРФ» обыграл спортсменов «Факела» из Сургута в матче Суперлиги-2025/2026 со счётом 5:1 (3:1, 2:0).

Суперлига . Групповой турнир
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
5 : 1
Факел
Сургут
0:1 Кузнецов – 3'     1:1 Асадов – 8'     2:1 Мота – 13'     3:1 Мота – 16'     4:1 Асадов – 39'     5:1 Асадов – 40'    
Удаления: нет / Абдулкадыров – 37', Шевченко – 40'

Мини-футбол. Суперлига-2025/2026. Групповой турнир:

  • «Факел» (Сургут) — «КПРФ» (Москва) — 1:5 (1:3, 0:2).

Голы: 0-1 Кузнецов, 1-1 Асадов (6м), 2-1 Игор Мота (Ниязов), 3-1 Игор Мота (Ниязов), 4-1 Асадов (Ричард), 5-1 Асадов (10м). Незабитый 10-метровый: Жуау Гилерме. Ответный матч состоится в воскресенье, 24 августа, не ранее 14:00 мск.

Напомним, на чемпионате России «КПРФ» завоевали бронзовые медали, обыграв «Тюмень» (4:3). Победителями стали спортсмены «Ухты»

Календарь Суперлиги - 2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги - 2025/2026
Материалы по теме
«Красный Яр» уверенно обыграл «Металлург» в матче ЧР по регби
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android