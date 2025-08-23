Скидки
Сёстры Аверины выступили в народных платьях, Борисова эффектно тянулась с лентой. Фото

Кубок сильнейших по художественной гимнастике
С 20 по 22 августа в Москве проходил международный турнир по художественной гимнастике — Кубок сильнейших спортсменов. Соревнования принимал дворец гимнастики Ирины Винер.

На турнире выступили сильнейшие гимнастки России и Беларуси: по десять сениорок и юниорок, а также по три группы от каждой страны в обеих возрастных категориях.

Наиболее успешное выступление продемонстрировала белоруска Алина Горносько: она выиграла многоборье и три финала в отдельных видах. Чемпионка России Мария Борисова стала третьей в многоборье и второй — в финале с обручем. В командных соревнованиях победу одержала Россия.

Лучшие фото с Кубка сильнейших — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.

