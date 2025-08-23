Скидки
«Новая генерация» по пенальти обыграла «Газпром-Югра» в матче Суперлиги по футзалу

Сегодня, 23 августа, в Сыктывкаре местный мини-футбольный клуб «Новая генерация» обыграл спортсменов «Газпром-Югра» из Югорска в матче Суперлиги-2025/2026. Основное время завершилось вничью — 2:2, победители определились по пенальти. «Новая генерация» выиграла со счётом 4:3.

Суперлига . Групповой турнир
23 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Новая генерация
Сыктывкар
Окончен
2 : 2
4 : 3
Газпром-Югра
Югорск
1:0 Иванов – 10'     2:0 Дуду – 16'     2:1 Мерлушкин – 20'     2:2 Понкратов – 25'    

Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой турнир:

  • «Новая генерация» — «Газпром-Югра» — 2:2 (4:3 пен.)

Голы: 1:0 — Матвей Иванов, 2:0 — Фильо Дуду, 2:1 — Владислав Мерлушкин (Павел Карпов), 2:2 — Андрей Понкратов (Гильерме Тейшейра).

Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.

Новости. Другие
