«Новая генерация» по пенальти обыграла «Газпром-Югра» в матче Суперлиги по футзалу

Сегодня, 23 августа, в Сыктывкаре местный мини-футбольный клуб «Новая генерация» обыграл спортсменов «Газпром-Югра» из Югорска в матче Суперлиги-2025/2026. Основное время завершилось вничью — 2:2, победители определились по пенальти. «Новая генерация» выиграла со счётом 4:3.

Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой турнир:

«Новая генерация» — «Газпром-Югра» — 2:2 (4:3 пен.)

Голы: 1:0 — Матвей Иванов, 2:0 — Фильо Дуду, 2:1 — Владислав Мерлушкин (Павел Карпов), 2:2 — Андрей Понкратов (Гильерме Тейшейра).

Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.