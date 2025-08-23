«Новая генерация» по пенальти обыграла «Газпром-Югра» в матче Суперлиги по футзалу
Поделиться
Сегодня, 23 августа, в Сыктывкаре местный мини-футбольный клуб «Новая генерация» обыграл спортсменов «Газпром-Югра» из Югорска в матче Суперлиги-2025/2026. Основное время завершилось вничью — 2:2, победители определились по пенальти. «Новая генерация» выиграла со счётом 4:3.
Суперлига . Групповой турнир
23 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Новая генерация
Сыктывкар
Окончен
2 : 2
4 : 3
Газпром-Югра
Югорск
1:0 Иванов – 10' 2:0 Дуду – 16' 2:1 Мерлушкин – 20' 2:2 Понкратов – 25'
Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой турнир:
- «Новая генерация» — «Газпром-Югра» — 2:2 (4:3 пен.)
Голы: 1:0 — Матвей Иванов, 2:0 — Фильо Дуду, 2:1 — Владислав Мерлушкин (Павел Карпов), 2:2 — Андрей Понкратов (Гильерме Тейшейра).
Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.
Комментарии
- 23 августа 2025
-
18:30
-
17:22
-
16:28
-
15:52
-
12:27
-
11:19
-
09:31
-
08:51
-
02:45
- 22 августа 2025
-
21:24
-
21:06
-
20:25
-
20:01
-
18:36
-
18:04
-
17:33
-
17:25
-
16:55
-
16:23
-
12:39
-
12:28
-
10:53
-
09:56
-
08:30
-
06:47
- 21 августа 2025
-
20:30
-
19:52
-
17:37
-
17:25
-
15:59
-
15:50
-
15:01
-
13:55
-
13:54
-
13:30