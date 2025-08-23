Скидки
ЦСКА выиграл Суперкубок России по гандболу, победив «Зенит»

Комментарии

Московский ЦСКА одержал победу в Суперкубке России по гандболу среди мужских команд. В матче за трофей гандболисты из Москвы обыграли санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась со счётом 35:27 в пользу ЦСКА. Матч проходил в Волгограде.

В сезоне-2024/2025 чемпионом России впервые в своей истории стал «Зенит». Кубок России завоевал ЦСКА, в финале обыгравший также «Зенит».

ЦСКА побеждал в Суперкубке России дважды — в 2023 и 2024 годах. Рекордсменами по титулам на этом турнире является команда «Чеховские медведи», на их счету девять трофеев Суперкубка России, отметим, что все были завоёваны подряд.

