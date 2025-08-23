Скидки
Российские пловчихи завоевали серебро кролевой эстафеты с рекордом Европы на ЮЧМ

Женская сборная России по плаванию выиграла серебряные награды в эстафете 4x100 метров вольным стилем на чемпионате мира среди юниоров. Соревнования проходят в Румынии. За российскую команду выступали Кира Манохина, Мария Полещук, Алиса Захарова и Милана Степанова. Они преодолели дистанцию за 3 37,87, установив новый рекорд Европы (предыдущий — 3.39,91).

Победу одержала сборная США, которая показала результат 3.35,53, — это мировой рекорд среди юниоров. Предыдущий рекорд принадлежал команде сборной Канады (3.36,19), которая установила достижение в 2017 году.

Ранее серебро завоевала Ксения Мишарина на дистанции 1500 м вольным стилем.

