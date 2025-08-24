Скидки
Россиянка Шляпникова завоевала бронзу ЧМ-2025 в соревновании каноэ‑одиночек на 200 м

Россиянка Екатерина Шляпникова стала бронзовым призёром чемпионата мира 2025 года в Милане в соревновании каноэ‑одиночек на дистанции 200 м. Она показал результат 46,59 секунды.

Победу одержала Людмила Лузан из Украины, опередившая Шляпникову на 0,5 секунды, второй стала Ярислейдиc Сирило Дубойс из Кубы (46,27).

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Милан (Италия). Соревнования каноэ-одиночек, 200 м. Женщины. Финал:

  1. Людмила Лузан (Украина) — 46,09.
  2. Ярислейдиc Сирило Дубойс (Куба) — отставание 0,18.
  3. Екатерина Шляпникова (Россия) +0,5.

На чемпионате мира 2024 года в Самарканде Шляпникова выиграла две золотые медали.

Чемпионат мира проходит в Милане с 20 по 24 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

