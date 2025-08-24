Скидки
Стало известно место проведения суперфинала чемпионата России по шахматам

Стало известно место проведения суперфинала чемпионата России по шахматам
Суперфиналы 78-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 75-го чемпионата России по шахматам среди женщин пройдут с 30 сентября по 13 октября в Москве, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Турнир пройдёт в столичном Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника. Соревнование будет проводиться по круговой системе в 11 туров с одним выходным днем.

Согласно регламенту, участниками турнира станут спортсмены, занявшие 1-3 места в Суперфиналах 2024 года среди мужчин и женщин; спортсмены, занявшие 1-5 места на всероссийских соревнованиях «Высшая лига» 2025 года среди мужчин и женщин; также в чемпионате России примут участие по четыре спортсмена среди мужчин и женщин по решению тренерского совета ФШР.

