Российские каноисты Петров и Штыль завоевали золото ЧМ на дистанции 500 м

Российские каноисты Петров и Штыль завоевали золото ЧМ на дистанции 500 м
Комментарии

Российские спортсмены Захар Петров и Иван Штыль завоевали золото в соревнованиях каноэ‑двоек на дистанции 500 м на чемпионате мира — 2025 по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Милане (Италия).

В финале российский дуэт показал результат 1 минута 39,63 секунды. Второе место заняли китайские спортсмены (1.40,60), тройку лучших замкнули каноисты из Венгрии (1.40,74).

Ранее на чемпионате мира в Милане 23-летний Петров завоевал золотую медаль в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 500 м.

Чемпионат мира проходит в Милане с 20 по 24 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

