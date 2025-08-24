Российские каноисты Петров и Штыль высказались о победе на чемпионате мира в Милане

Чемпионы мира в соревновании каноэ-двоек россияне Захар Петров и Иван Штыль поблагодарили своих родных и команду за поддержку.

В воскресенье Петров и Штыль завоевали золото в соревнованиях каноэ‑двоек на дистанции 500 м на чемпионате мира — 2025 по гребле на байдарках и каноэ в Милане (Италия). В финале российский дуэт показал результат 1 минута 39,63 секунды. Второе место заняли китайские спортсмены (1.40,60), тройку лучших замкнули каноисты из Венгрии (1.40,74).

«Честно говоря, соперники подросли. Видно, что уровень на дистанции 500 метров растёт. Спортсменов и экипажей появляется больше, мы это заметили на предварителных заездах. Гонка прошла хорошо, весь коллектив сборной сработал на пять с плюсом, за что им спасибо. В целом хотел бы сразу передать привет всем родным и близким, которые болеют и смотрят. Хочется скорее вернуться домой и побыть дома, обнять всех. Всем огромное спасибо. Честно, тяжело работать, но тем приятнее эта победа», — сказал Штыль в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале Федерации каноэ России.

«Всем родным и близким, маме и папе привет. Спасибо за поддержку. Хочу поблагодарить Ваню за хорошую работу. Сработались отлично, показали хорошее время», — добавил Петров.

Чемпионат мира проходит в Милане с 20 по 24 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.