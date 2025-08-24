Скидки
«Енисей-СТМ» разгромил «Славу» в матче чемпионата России по регби

«Енисей-СТМ» разгромил «Славу» в матче чемпионата России по регби
Комментарии

Красноярский «Енисей-СТМ» одержал победу над московской «Славой» в матче 11-го тура чемпионата России по регби. Встреча в Красноярске завершилась со счётом 59:7 (38:0) в пользу хозяев.

PARI Чемпионат России . Чемпионат России
24 августа 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей-СТМ
Красноярск
Окончен
59 : 7
Слава
Москва

«Енисей-СТМ» занимает первое место в таблице чемпионата России, набрав 44 очка. «Слава» располагается на шестой строчке с 14 очками. Второй в таблице идёт «Стрела-Ак Барс» (41 очко), третьим — «Красный Яр» (38).

В следующем туре 31 августа «Енисей-СТМ» сыграет дома с новокузнецким «Металлургом», «Слава» днём позднее встретится в гостях с московским «Динамо».

«Енисей-СТМ» — действующий чемпион и обладатель Кубка России по регби.

