Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

КПРФ – Факел Сургут, результат матча 22 августа 2025, счет 4:4, 5:3 по пенальти, Суперлиги-2025/2026 по футзалу

«КПРФ» обыграл сургутский «Факел» в серии пенальти матча Суперлиги по футзалу
Аудио-версия:
Комментарии

«КПРФ» одержал победу над сургутским «Факелом» в серии пенальти матча футзальной Суперлиги-2025/2026. Встреча в Климовске завершилась со счётом 4:4 (5:3) в пользу хозяев.

Суперлига . Групповой турнир
24 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
4 : 4
5 : 3
Факел
Сургут
1:0 Мота – 2'     1:1 Кузнецов – 3'     1:2 Белоусов – 4'     2:2 Шимбинья – 11'     3:2 Асадов – 22'     4:2 Ричард – 28'     4:3 Кузнецов – 30'     4:4 Ричард – 33'    

У «КПРФ» в основное время голы забили Игор Мота, Чавес Шимбинья, Янар Асадов и Ричард. В составе сургутской команды дубль оформил Никита Кузнецов, также отличился Алексей Белоусов, ещё один мяч «Факела» был забит после автогола Ричарда.

В послематчевой серии пенальти сильнее оказался «КПРФ» — 5:3. Единственный удар у «Факела» не реализовал Белоусов.

«КПРФ» набрал пять очков и идёт вторым в таблице группового турнира Суперлиги, «Факел», начавший выступления в Суперлиге с этого сезона, набрал первое очко и занимает седьмое место.

В следующем матче 29 августа «КПРФ» сыграет с «Норильским никелем», «Факел» днём позднее примет «Ухту».

Материалы по теме
Ушёл из жизни известный российский тренер по футзалу Юрий Руднев
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android