«КПРФ» обыграл сургутский «Факел» в серии пенальти матча Суперлиги по футзалу

«КПРФ» одержал победу над сургутским «Факелом» в серии пенальти матча футзальной Суперлиги-2025/2026. Встреча в Климовске завершилась со счётом 4:4 (5:3) в пользу хозяев.
У «КПРФ» в основное время голы забили Игор Мота, Чавес Шимбинья, Янар Асадов и Ричард. В составе сургутской команды дубль оформил Никита Кузнецов, также отличился Алексей Белоусов, ещё один мяч «Факела» был забит после автогола Ричарда.
В послематчевой серии пенальти сильнее оказался «КПРФ» — 5:3. Единственный удар у «Факела» не реализовал Белоусов.
«КПРФ» набрал пять очков и идёт вторым в таблице группового турнира Суперлиги, «Факел», начавший выступления в Суперлиге с этого сезона, набрал первое очко и занимает седьмое место.
В следующем матче 29 августа «КПРФ» сыграет с «Норильским никелем», «Факел» днём позднее примет «Ухту».
- 24 августа 2025
-
15:55
-
15:09
-
13:21
-
12:02
-
11:43
-
11:42
-
11:30
-
09:30
- 23 августа 2025
-
21:26
-
19:22
-
18:30
-
17:22
-
16:28
-
15:52
-
12:27
-
11:19
-
09:31
-
08:51
-
02:45
- 22 августа 2025
-
21:24
-
21:06
-
20:25
-
20:01
-
18:36
-
18:04
-
17:33
-
17:25
-
16:55
-
16:23
-
12:39
-
12:28
-
10:53
-
09:56
-
08:30
-
06:47