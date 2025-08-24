Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«КПРФ» обыграл сургутский «Факел» в серии пенальти матча Суперлиги по футзалу

«КПРФ» одержал победу над сургутским «Факелом» в серии пенальти матча футзальной Суперлиги-2025/2026. Встреча в Климовске завершилась со счётом 4:4 (5:3) в пользу хозяев.

У «КПРФ» в основное время голы забили Игор Мота, Чавес Шимбинья, Янар Асадов и Ричард. В составе сургутской команды дубль оформил Никита Кузнецов, также отличился Алексей Белоусов, ещё один мяч «Факела» был забит после автогола Ричарда.

В послематчевой серии пенальти сильнее оказался «КПРФ» — 5:3. Единственный удар у «Факела» не реализовал Белоусов.

«КПРФ» набрал пять очков и идёт вторым в таблице группового турнира Суперлиги, «Факел», начавший выступления в Суперлиге с этого сезона, набрал первое очко и занимает седьмое место.

В следующем матче 29 августа «КПРФ» сыграет с «Норильским никелем», «Факел» днём позднее примет «Ухту».