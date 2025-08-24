Российских легкоатлеток начали тестировать на гендерную принадлежность

Во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщили, что спортсменок начали тестировать на гендерную принадлежность в соответствии с новыми требованиями Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics),

Отмечается, что более 130 спортсменок уже прошли необходимые процедуры. В частности, речь идёт о проведении генного скрининга на наличие SRY-гена, подтверждающего отсутствие Y-хромосомы. Данное тестирование является обязательным условием допуска спортсменок к международным соревнованиям.

«ВФЛА в полном объёме выполняет требования World Athletics. Уже более 130 спортсменок прошли необходимое тестирование, и процесс продолжается. Все процедуры проходят в строгом соответствии с международными стандартами и правилами комплаенса. Мы будем и далее следить за выполнением всех норм и обеспечивать прозрачность отбора российских спортсменов для участия в крупнейших турнирах», — приводит слова представителя ВФЛА «РИА Новости Спорт».