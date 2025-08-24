Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сазонов выиграл забег на 100 м в рамках турнира «Королева спорта», Крылов — четвёртый

Сазонов выиграл забег на 100 м в рамках турнира «Королева спорта», Крылов — четвёртый
Аудио-версия:
Комментарии

Легкоатлет Илья Сазонов выиграл забег на 100 м в рамках финального этапа международного турнира «Королева спорта — 2025» в Екатеринбурге. Он показал результат 10,25 секунды. Второе место занял Ярослав Ткалич (10,33). Замкнул тройку лидеров Андрей Лукин с результатом 10,37. Отметим, что рекордсмен России Константин Крылов показал четвёртый результат (10,49).

Турнир «Королева спорта», 100 м (мужчины):

1. Илья Сазонов (Москва) — 10,25.
2. Ярослав Ткалич (Москва) — 10,33.
3. Андрей Лукин (Московская область) — 10,37.

Общий призовой фонд соревнований составляет более 25 млн рублей. Спортсмены, занявшие первое место в финале серии, получат 300 тыс. рублей, выплата за второе место — 200 тыс., за третье — 100 тыс.

Материалы по теме
«Мы последние в очереди на возвращение». Интервью со звездой российской лёгкой атлетики
Эксклюзив
«Мы последние в очереди на возвращение». Интервью со звездой российской лёгкой атлетики
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android