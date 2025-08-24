Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сазонов выиграл забег на 100 м в рамках турнира «Королева спорта», Крылов — четвёртый

Легкоатлет Илья Сазонов выиграл забег на 100 м в рамках финального этапа международного турнира «Королева спорта — 2025» в Екатеринбурге. Он показал результат 10,25 секунды. Второе место занял Ярослав Ткалич (10,33). Замкнул тройку лидеров Андрей Лукин с результатом 10,37. Отметим, что рекордсмен России Константин Крылов показал четвёртый результат (10,49).

Турнир «Королева спорта», 100 м (мужчины):

1. Илья Сазонов (Москва) — 10,25.

2. Ярослав Ткалич (Москва) — 10,33.

3. Андрей Лукин (Московская область) — 10,37.

Общий призовой фонд соревнований составляет более 25 млн рублей. Спортсмены, занявшие первое место в финале серии, получат 300 тыс. рублей, выплата за второе место — 200 тыс., за третье — 100 тыс.