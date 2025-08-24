Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Анастасия Симакова завоевала бронзу в обруче на ЧМ по художественной гимнастике

Анастасия Симакова завоевала бронзу в обруче на ЧМ по художественной гимнастике
Комментарии

Бывшая российская гимнастка Анастасия Симакова, ныне представляющая Германию, завоевала бронзу в упражнениях с обручем. Она показала результат 29,400. Победу в этой дисциплине одержала итальянка София Раффаэли (30,650). Второй стала представительница Болгарии Стиляна Николова (29,950).

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Обруч:

  1. София Раффаэли (Италия) — 30,650.
  2. Стиляна Николова (Болгария) — 29,950.
  3. Анастасия Симакова (Германия) — 29,400.
  4. Рин Киз (США) — 29,200.
  5. Дарья Варфоломеев (Германия) — 28,950.
  6. Таисия Онофрийчук (Украина) — 28,850.

Симакова является уроженкой Омска. В 2022 году она переехала в Нюрнберг и получила немецкий паспорт.

Материалы по теме
Дарья Варфоломеев выиграла золото в многоборье на ЧМ по художественной гимнастике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android