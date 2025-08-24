Анастасия Симакова завоевала бронзу в обруче на ЧМ по художественной гимнастике
Бывшая российская гимнастка Анастасия Симакова, ныне представляющая Германию, завоевала бронзу в упражнениях с обручем. Она показала результат 29,400. Победу в этой дисциплине одержала итальянка София Раффаэли (30,650). Второй стала представительница Болгарии Стиляна Николова (29,950).
Чемпионат мира по художественной гимнастике. Обруч:
- София Раффаэли (Италия) — 30,650.
- Стиляна Николова (Болгария) — 29,950.
- Анастасия Симакова (Германия) — 29,400.
- Рин Киз (США) — 29,200.
- Дарья Варфоломеев (Германия) — 28,950.
- Таисия Онофрийчук (Украина) — 28,850.
Симакова является уроженкой Омска. В 2022 году она переехала в Нюрнберг и получила немецкий паспорт.
