Варфоломеев завоевала золото в упражнениях с мячом на ЧМ по художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка — 2024 по художественной гимнастике в личном многоборье немка Дарья Варфоломеев завоевала золото в упражнениях с мячом на чемпионате мира, который проходит в бразильском Рио-де-Жанейро. Она показала результат 29,850.

Второй стала представительница США Рин Киз (29,050). Тройку сильнейших замкнула итальянка София Раффаэли (28,750).

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Мяч:

Дарья Варфоломеев (Германия) — 29,850. Рин Киз (США) — 29,050. София Раффаэли (Италия) — 28,750. Тахмина Иркомова (Узбекистан) — 28,700. Стиляна Николова (Болгария) — 28,500. Тара Драгаш (Италия) — 28,050. Мейтал Мааян Сумкин (Израиль) — 27,500. Полина Карика (Украина) — 26,650.