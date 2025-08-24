Варфоломеев завоевала золото в упражнениях с мячом на ЧМ по художественной гимнастике
Олимпийская чемпионка — 2024 по художественной гимнастике в личном многоборье немка Дарья Варфоломеев завоевала золото в упражнениях с мячом на чемпионате мира, который проходит в бразильском Рио-де-Жанейро. Она показала результат 29,850.
Второй стала представительница США Рин Киз (29,050). Тройку сильнейших замкнула итальянка София Раффаэли (28,750).
Чемпионат мира по художественной гимнастике. Мяч:
- Дарья Варфоломеев (Германия) — 29,850.
- Рин Киз (США) — 29,050.
- София Раффаэли (Италия) — 28,750.
- Тахмина Иркомова (Узбекистан) — 28,700.
- Стиляна Николова (Болгария) — 28,500.
- Тара Драгаш (Италия) — 28,050.
- Мейтал Мааян Сумкин (Израиль) — 27,500.
- Полина Карика (Украина) — 26,650.
