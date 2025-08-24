Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Варфоломеев завоевала золото в упражнениях с мячом на ЧМ по художественной гимнастике

Варфоломеев завоевала золото в упражнениях с мячом на ЧМ по художественной гимнастике
Комментарии

Олимпийская чемпионка — 2024 по художественной гимнастике в личном многоборье немка Дарья Варфоломеев завоевала золото в упражнениях с мячом на чемпионате мира, который проходит в бразильском Рио-де-Жанейро. Она показала результат 29,850.

Второй стала представительница США Рин Киз (29,050). Тройку сильнейших замкнула итальянка София Раффаэли (28,750).

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Мяч:

  1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 29,850.
  2. Рин Киз (США) — 29,050.
  3. София Раффаэли (Италия) — 28,750.
  4. Тахмина Иркомова (Узбекистан) — 28,700.
  5. Стиляна Николова (Болгария) — 28,500.
  6. Тара Драгаш (Италия) — 28,050.
  7. Мейтал Мааян Сумкин (Израиль) — 27,500.
  8. Полина Карика (Украина) — 26,650.
Материалы по теме
Анастасия Симакова завоевала бронзу в обруче на ЧМ по художественной гимнастике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android