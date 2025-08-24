Вице-президент ФАР ответил, почему не планируется операция по спасению Наговицыной

Вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин объяснил, почему организация не планирует операцию на месте несчастного случая, произошедшего с российской альпинисткой Натальей Наговицыной.

«Федерация не планирует спасательную операцию. Она вряд ли возможна, прежде всего по погодным условиям. Даже суперлюди при нынешних погодных условиях не смогут пройти, физические возможности человека не позволят этого сделать. Шквалистый ветер до 300 километров в час, который всё сдувает, низкая температура, минус 30-40 градусов, которая при сильном ветре ощущается как минус 70, это как на Северном или Южном полюсе, в Антарктиде зимой.

Кроме того, это было частное восхождение, она нигде не зарегистрировалась. Если бы оно было спортивное, проходило бы в рамках каких-либо соревнований, то о её безопасности заботилась бы федерация, министерство спорта. Мы выяснили, что у неё есть второй разряд, но мы никак не можем найти её тренера», — сказал Пятницин в интервью «РИА Новости Спорт».