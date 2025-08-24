Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Варфоломеев выиграла золото в упражнениях с булавами на ЧМ по художественной гимнастике

Варфоломеев выиграла золото в упражнениях с булавами на ЧМ по художественной гимнастике
Комментарии

Олимпийская чемпионка — 2024 по художественной гимнастике в личном многоборье немка Дарья Варфоломеев завоевала золото в упражнениях с булавами на чемпионате мира, который проходит в бразильском Рио-де-Жанейро. Она показала результат 31,700.

Второй стала представительница Румынии Амалия Лика (29,000). Тройку сильнейших замкнула болгарская спортсменка Стиляна Николова (28,800).

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Булавы:

  1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 31,700.
  2. Амалия Лика (Румыния) — 29,000.
  3. Стиляна Николова (Болгария) — 28,800.
  4. Таисия Онофрийчук (Украина) — 28,750.
  5. София Раффаэли (Италия) — 28,400.
  6. Лилиана Левиньски (Польша) — 27,900.
  7. Зилу Ван (Китай) — 27,200.
  8. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 26,000.
Материалы по теме
Дарья Варфоломеев выиграла золото в многоборье на ЧМ по художественной гимнастике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android