Варфоломеев выиграла золото в упражнениях с булавами на ЧМ по художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка — 2024 по художественной гимнастике в личном многоборье немка Дарья Варфоломеев завоевала золото в упражнениях с булавами на чемпионате мира, который проходит в бразильском Рио-де-Жанейро. Она показала результат 31,700.

Второй стала представительница Румынии Амалия Лика (29,000). Тройку сильнейших замкнула болгарская спортсменка Стиляна Николова (28,800).

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Булавы:

Дарья Варфоломеев (Германия) — 31,700. Амалия Лика (Румыния) — 29,000. Стиляна Николова (Болгария) — 28,800. Таисия Онофрийчук (Украина) — 28,750. София Раффаэли (Италия) — 28,400. Лилиана Левиньски (Польша) — 27,900. Зилу Ван (Китай) — 27,200. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 26,000.