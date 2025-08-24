Варфоломеев выиграла золото в упражнениях с булавами на ЧМ по художественной гимнастике
Олимпийская чемпионка — 2024 по художественной гимнастике в личном многоборье немка Дарья Варфоломеев завоевала золото в упражнениях с булавами на чемпионате мира, который проходит в бразильском Рио-де-Жанейро. Она показала результат 31,700.
Второй стала представительница Румынии Амалия Лика (29,000). Тройку сильнейших замкнула болгарская спортсменка Стиляна Николова (28,800).
Чемпионат мира по художественной гимнастике. Булавы:
- Дарья Варфоломеев (Германия) — 31,700.
- Амалия Лика (Румыния) — 29,000.
- Стиляна Николова (Болгария) — 28,800.
- Таисия Онофрийчук (Украина) — 28,750.
- София Раффаэли (Италия) — 28,400.
- Лилиана Левиньски (Польша) — 27,900.
- Зилу Ван (Китай) — 27,200.
- Тахмина Икромова (Узбекистан) — 26,000.
