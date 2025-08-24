Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Варфоломеев завоевала золото в упражнениях с лентой на ЧМ по художественной гимнастике

Варфоломеев завоевала золото в упражнениях с лентой на ЧМ по художественной гимнастике
Комментарии

Олимпийская чемпионка — 2024 по художественной гимнастике в личном многоборье немка Дарья Варфоломеев завоевала золото в упражнениях с лентой на чемпионате мира — 2025, который проходит с бразильском Рио-де-Жанейро. Она показала результат 30,250.

Второй стала представительница Болгарии Стиляна Николова (29,800). Тройку сильнейших замкнула украинская спортсменка Таисия Онофрийчук (29,100).

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Лента:

  1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 30,250.
  2. Стиляна Николова (Болгария) — 29,800.
  3. Таисия Онофрийчук (Украина) — 29,100.
  4. Тара Драгаш (Италия) — 28,800.
  5. Рин Киз (США) — 28,100.
  6. Анастасия Симакова (Германия) — 28,100.
  7. Ева Брезалиева (Болгария) — 28,050.
  8. Анастасия Саранцева (Узбекистан) — 27,150.
Материалы по теме
Варфоломеев выиграла золото в упражнениях с булавами на ЧМ по художественной гимнастике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android