Варфоломеев завоевала золото в упражнениях с лентой на ЧМ по художественной гимнастике
Олимпийская чемпионка — 2024 по художественной гимнастике в личном многоборье немка Дарья Варфоломеев завоевала золото в упражнениях с лентой на чемпионате мира — 2025, который проходит с бразильском Рио-де-Жанейро. Она показала результат 30,250.
Второй стала представительница Болгарии Стиляна Николова (29,800). Тройку сильнейших замкнула украинская спортсменка Таисия Онофрийчук (29,100).
Чемпионат мира по художественной гимнастике. Лента:
- Дарья Варфоломеев (Германия) — 30,250.
- Стиляна Николова (Болгария) — 29,800.
- Таисия Онофрийчук (Украина) — 29,100.
- Тара Драгаш (Италия) — 28,800.
- Рин Киз (США) — 28,100.
- Анастасия Симакова (Германия) — 28,100.
- Ева Брезалиева (Болгария) — 28,050.
- Анастасия Саранцева (Узбекистан) — 27,150.
