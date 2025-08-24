Варфоломеев завоевала золото в упражнениях с лентой на ЧМ по художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка — 2024 по художественной гимнастике в личном многоборье немка Дарья Варфоломеев завоевала золото в упражнениях с лентой на чемпионате мира — 2025, который проходит с бразильском Рио-де-Жанейро. Она показала результат 30,250.

Второй стала представительница Болгарии Стиляна Николова (29,800). Тройку сильнейших замкнула украинская спортсменка Таисия Онофрийчук (29,100).

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Лента:

Дарья Варфоломеев (Германия) — 30,250. Стиляна Николова (Болгария) — 29,800. Таисия Онофрийчук (Украина) — 29,100. Тара Драгаш (Италия) — 28,800. Рин Киз (США) — 28,100. Анастасия Симакова (Германия) — 28,100. Ева Брезалиева (Болгария) — 28,050. Анастасия Саранцева (Узбекистан) — 27,150.