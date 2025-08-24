Скидки
Дарья Варфоломеев стала 11-кратной чемпионкой мира

Олимпийская чемпионка — 2024 по художественной гимнастике в личном многоборье немецкая спортсменка Дарья Варфоломеев стала 11-кратной чемпионкой мира. В Рио-же-Жанейро (Бразилия) она стала лучшей в командных соревнованиях, многоборье, а также в упражнениях с мячом, булавами и лентой.

Ранее Варфоломеев завоевала золото на ЧМ-2022 в Софии в упражнениях с булавами, а в 2023-м в Валенсии в многоборье, обруче, мяче, булавах, ленте.

Также на счету Дарьи одна бронзовая медаль, которую она завоевала в 2022 году в обруче, и четыре серебряные (в 2022 году в многоборье, команде и обруче, в 2023-м в команде).

Комментарии
