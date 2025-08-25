Российский пловец пропал во время заплыва через Босфор – Mash

29-летний россиянин Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор, который проходил 24 августа, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, из трёх тысяч спортсменов он оказался единственным, кто не достиг финиша.

Традиционный старт проводится Национальным олимпийским комитетом Турции и в этот раз, уже в 37-й раз, собрал участников из 81 страны мира. Свечников, мастер спорта по плаванию и уроженец Москвы, основал собственную школу плавания в столице.

О пропаже уведомлены организаторы и стамбульская полиция, поиски начались с 16:00. В настоящий момент поисковые работы продолжают сотрудники береговой охраны, а полиция сможет принять официальное заявление только спустя сутки.