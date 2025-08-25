Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский пловец пропал во время заплыва через Босфор – Mash

Российский пловец пропал во время заплыва через Босфор – Mash
Комментарии

29-летний россиянин Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор, который проходил 24 августа, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, из трёх тысяч спортсменов он оказался единственным, кто не достиг финиша.
Традиционный старт проводится Национальным олимпийским комитетом Турции и в этот раз, уже в 37-й раз, собрал участников из 81 страны мира. Свечников, мастер спорта по плаванию и уроженец Москвы, основал собственную школу плавания в столице.

О пропаже уведомлены организаторы и стамбульская полиция, поиски начались с 16:00. В настоящий момент поисковые работы продолжают сотрудники береговой охраны, а полиция сможет принять официальное заявление только спустя сутки.

Материалы по теме
Вице-президент ФАР не подтвердил информацию о гибели альпинистки Наговициной
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android