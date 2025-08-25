Скидки
Таиландский снукерист Тепчайя Ун-Нух сделал шестой максимальный брейк в карьере

Таиландский снукерист Тепчайя Ун-Нух сделал шестой максимальный брейк в карьере
Комментарии

Таиландский снукерист Тепчайя Ун-Нух сделал свой шестой максимальный брейк в карьере во встрече с китайцем Пан Цзюньсюем в рамках турнира Wuhan Open – 2025. Ун-Хун оформил максимум во время шестого фрейма матча и добился победы со счётом 5:1. Предыдущий максимум Тепчайя Ун-Нух сделал 10 августа на турнире в Саудовской Аравии (Saudi Arabia Masters 2025).

Ун-Нух стал автором седьмого максимума в сезоне-2025/2026 и 224-м в истории снукера. Ранее, на турнире Saudi Arabia Masters семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О’Салливан сделал два максимальных брейка в матче с соотечественником Крисом Вейклином.

Рекорд по числу максимальных брейков принадлежит Ронни О’Салливану — 17, он же владеет рекордом Гиннесса по самому быстрому максимуму в официальном матче: на чемпионате мира 1997 года он выполнил его за 5 минут и 8 секунд.

