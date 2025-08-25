У команды Visma | Lease a Bike украли велосипеды во время проведения «Вуэльты»-2025

Во время проведения «Вуэльты Испании» – 2025 было совершено нападение на грузовик механиков команды Team Visma | Lease a Bike, в результате которого было похищено несколько велосипедов.

«Вчера вечером грузовик наших механиков был взломан, и несколько велосипедов были украдены. Наши механики прилагают все усилия, чтобы команда была полностью готова к третьему этапу. Полиция начала расследование инцидента», – сообщила Team Visma | Lease a Bike в своём аккаунте в социальной сети Х.

Отметим, что это не первый случай с похищением велосипедов во время престижных веломногодневок в 2025 году. Так, во время проведения «Тур де Франс» – 2025 у команды Cofidis украли 11 велосипедов стоимостью € 13 000 каждый.