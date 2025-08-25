Скидки
Российские велосипедисты заняли третье место в медальном зачёте ЮЧМ по велоспорту на треке

Российские велосипедисты заняли третье место в медальном зачёте юношеского чемпионата мира по велоспорту на треке – 2025, который проходил c 20 по 24 августа в Апелдорне (Нидерланды), завоевав две золотых, две серебряных и одну бронзовую медали.

Полина Даньшина и Вероника Солозобова стали чемпионками мира – 2025 в омниуме и индивидуальном спринте соответственно. Серебряные медали завоевали Дмитрий Павловский (кейрин) и Полина Даньшина (гонка по очкам). Обладателем бронзовой награды стал Матвей Яковлев (гонка с выбыванием).

Российские велосипедисты выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе.

Юношеский чемпионат мира по велоспорту на треке – 2025. Апелдорн (Нидерланды). Общий медальный зачёт.

1. Италия – шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали;
2. Великобритания – пять золотых, две серебряных и две бронзовых медали;
3. Россия – две золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль.

