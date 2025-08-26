Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Каноист Петров поделился эмоциями после возвращения в Россию

Каноист Петров поделился эмоциями после возвращения в Россию
Комментарии

Пятикратный чемпион мира российский каноэист Захар Петров рассказал, какие эмоции испытывает после возвращения в Россию с чемпионата мира — 2025, который проходил в итальянском Милане.

«Мне очень приятно, что нас так встречают — так сказать, на пороге в дом. Нереальные эмоции. Прилетел в Россию с позитивным настроением, хорошим выступлением на чемпионате мира. Я всему рад! Этот год прошёл не зря. Я выступил отлично», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В Милане Петров завоевал две золотые медали — в соревнованиях каноэ-одиночек (500 м) и в каноэ-двойках (500 м).

Материалы по теме
«Всем понятно, что победила Россия, а не какая-то левая страна». Яркие итоги ЧМ по гребле
«Всем понятно, что победила Россия, а не какая-то левая страна». Яркие итоги ЧМ по гребле
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android