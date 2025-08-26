Каноист Петров поделился эмоциями после возвращения в Россию

Пятикратный чемпион мира российский каноэист Захар Петров рассказал, какие эмоции испытывает после возвращения в Россию с чемпионата мира — 2025, который проходил в итальянском Милане.

«Мне очень приятно, что нас так встречают — так сказать, на пороге в дом. Нереальные эмоции. Прилетел в Россию с позитивным настроением, хорошим выступлением на чемпионате мира. Я всему рад! Этот год прошёл не зря. Я выступил отлично», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В Милане Петров завоевал две золотые медали — в соревнованиях каноэ-одиночек (500 м) и в каноэ-двойках (500 м).