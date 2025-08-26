Сын альпинистки, застрявшей в Киргизии, обратился к генпрокурору и главе МИД РФ

Михаил Наговицин, сын альпинистки Натальи Наговициной, обратился к генеральному прокурору России, главе министерства иностранных дел страны и российскому послу в Киргизии с просьбой спасти его мать. Он заявил, что благоприятные для спасения погодные условия в районе Пика Победы будут длиться всего два дня.

«Моя мама опытный альпинист, имеет 2-й спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. На видео, полученном мной, отчётливо видно, что спустя 7 дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил. Я убеждён, что моя мама до настоящего времени жива. Согласно прогнозам, благоприятные погодные условия сохранятся лишь в течение ближайших двух суток. По истечении этого времени проведение спасательной операции может стать невозможным.

Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъёмки района Пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта, организовать спасательную операцию», — приводит слова Наговицина в соцсетях телеграм-канал BAZA.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин заявил, что не может подтвердить информацию о гибели российской альпинистки Натальи Наговициной. Он также отметил, что операция по спасению женщины не планируется из-за погодных условий в горах.