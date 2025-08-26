Каноист Петров: после Олимпиады прогресс налицо, это дало некий буст

Пятикратный чемпион мира российский каноист Захар Петров высказался о прогрессе после летней Олимпиады — 2024 в Париже. Там спортсмен дважды занял четвёртое место.

«После Олимпийских игр прогресс налицо. Это дало некий буст. Я знал, к чему я стремлюсь, что мне нужно было доработать. Я это сделал. Надеюсь, что буду держать эту планку», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на чемпионате мира — 2025 в итальянском Милане Петров завоевал две золотые медали — в соревнованиях каноэ-одиночек (500 м) и в каноэ-двойках (500 м). Он также забрал три золота ЧМ-2024 в Самарканде (Узбекистан).