Владимир Путин поздравил каноистов Петрова и Штыля с золотом чемпионата мира в Италии

Президент России Владимир Путин поздравил российских каноистов Захара Петрова и Ивана Штыля с победой в каноэ-двойках на дистанции 500 метров на чемпионате мира — 2025 в Милане (Италия).

«Уважаемые Захар Андреевич и Иван Александрович!

Поздравляю вас с блестящей победой в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров, а Захара Андреевича – с завоеванием ещё одной золотой медали в одиночном заезде на 500-метровой дистанции.

На чемпионате мира в Милане вы достойно выдержали проверку на прочность характера и силу воли, продемонстрировали отличную подготовку и высочайшее мастерство, приверженность лучшим традициям отечественного гребного спорта.

Желаю вам новых ярких достижений и всего самого доброго», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента России.