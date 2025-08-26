Скидки
29 августа Алексей Реунков проведёт тренировку в Беговом центре

Алексей Реунков
Аудио-версия:
29 августа в 19:30 в Беговом центре на территории «Лужников» пройдёт открытая тренировка с двукратным чемпионом России по марафону Алексеем Реунковым.

Присоединиться к занятию может любой желающий, тренировка бесплатная по предварительной регистрации и подходит спортсменам любого уровня. Вместе с Алексеем участники пробегут кросс по территории «Лужников» и сделают заминку на стадионе.

Беговой центр — совместный проект Департамента спорта города Москвы и Бегового сообщества. Центр предоставляет беговые дорожки, зону для ОФП и растяжки, раздевалки и камеры хранения. Заниматься и посещать тренировки в Беговом центре можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация.

Беговой центр, Москва, улица Лужники, 24с4В, стадион Южного спортивного центра (вход – через павильон катка Южный полюс).
График работы:
в будние дни — с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00;
в выходные — с 7:00 до 13:00.
