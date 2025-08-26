Российский каноист Петров поделился впечатлениями от чемпионата мира в Италии

Пятикратный чемпион мира российский каноист Захар Петров высоко оценил атмосферу чемпионата мира — 2025 в итальянском Милане.

«Атмосфера на чемпионате мира позитивная! Все относятся к нам с позитивом. Никакого негатива нет. Сами соревнования были волнительные. В том году чемпионат мира был намного слабее, чем в этом. Тот год был олимпийский. В этом году спортсмены принципиально готовились к чемпионату мира. Показали хорошие результаты», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В Милане Петров завоевал две золотые медали — в соревнованиях каноэ-одиночек (500 м) и в каноэ-двойках (500 м).