Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский каноист Петров поделился впечатлениями от чемпионата мира в Италии

Российский каноист Петров поделился впечатлениями от чемпионата мира в Италии
Комментарии

Пятикратный чемпион мира российский каноист Захар Петров высоко оценил атмосферу чемпионата мира — 2025 в итальянском Милане.

«Атмосфера на чемпионате мира позитивная! Все относятся к нам с позитивом. Никакого негатива нет. Сами соревнования были волнительные. В том году чемпионат мира был намного слабее, чем в этом. Тот год был олимпийский. В этом году спортсмены принципиально готовились к чемпионату мира. Показали хорошие результаты», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В Милане Петров завоевал две золотые медали — в соревнованиях каноэ-одиночек (500 м) и в каноэ-двойках (500 м).

Материалы по теме
Каноист Петров: после Олимпиады прогресс налицо, это дало некий буст
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android