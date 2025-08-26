Российский каноист Петров рассказал о планах на будущее

Пятикратный чемпион мира российский каноист Захар Петров поделился своими планами после завершения чемпионата мира — 2025 в итальянском Милане.

«Пока только в голове держу 2028 год. Тренируюсь и готовлюсь на следующий год. Нужно отобраться на чемпионат мира и чемпионат Европы», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В Милане Петров завоевал две золотые медали — в соревнованиях каноэ-одиночек (500 м) и в каноэ-двойках (500 м).

23-летний Захар Петров — серебряный призёр чемпионата Европы 2024 года. Участник летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция), где занял два четвёртых места.