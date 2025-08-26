При поддержке «Роснефти» на Ямале открылся Ледовый дворец

В городе Губкинском открылся многофункциональный комплекс «Губкинский Арена». Проект реализован в рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа. В торжественной церемонии открытия комплекса принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Комплекс оснащён современными мультимедийными системами, позволяющими проводить культурно-развлекательные мероприятия и световые шоу. Его площадь превышает 6,5 тыс. кв. м. Центральную часть заняла ледовая арена с трибунами на 400 зрителей.

Многофункциональное сооружение позволяет круглогодично проводить тренировки и соревнования сразу по нескольким видам спорта: хоккею, фигурному катанию, хореографии, а также состязания по зимним видам. Также в здании предусмотрены хореографический, гимнастический, тренажёрный, тренерские и конференц-залы, медицинский кабинет, раздевалки, пункт проката коньков и другого инвентаря.

В ходе работ была улучшена инфраструктура вокруг арены. Так, на парковке у дворца установлен большой светодиодный экран для трансляции соревнований. На прилегающей территории также оборудованы площадки с уличными спортивными тренажёрами. Комфорт маломобильных граждан обеспечивают специальные подъёмники и места на трибуне, необходимое оборудование и спортинвентарь.

Поддержка массового, детского и юношеского спорта является одним из значимых направлений социальной работы «Роснефти» и её дочерних предприятий. Благодаря поддержке компании в Губкинском уже построены значимые социальные объекты, среди которых городская больница, крытая ледовая площадка, детская библиотека, школа искусств, а также Дворец культуры «Нефтяник».