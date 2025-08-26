В СК РФ заявили о начале проверки из-за ситуации с альпинисткой Наговициной в Киргизии

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что в ведомстве началась процессуальная проверка по факту инцидента с альпинисткой Натальей Наговициной. ЧП с участием женщины на Пике Победы в горах Киргизии произошло больше недели назад. Она получила травму и не смогла самостоятельно спуститься на равнину.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание подчинённым во взаимодействии с МИД России и МЧС России выяснить обстоятельства произошедшего и оказать посильную помощь в целях спасения альпинистки.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил о её смерти, а в Федерации альпинизма России (ФАР) заявили, что считают Наговицину без вести пропавшей. Сын спортсменки обратился к властям России с просьбой помочь в поисках своей матери.