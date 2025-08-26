Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В СК РФ заявили о начале проверки из-за ситуации с альпинисткой Наговициной в Киргизии

В СК РФ заявили о начале проверки из-за ситуации с альпинисткой Наговициной в Киргизии
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что в ведомстве началась процессуальная проверка по факту инцидента с альпинисткой Натальей Наговициной. ЧП с участием женщины на Пике Победы в горах Киргизии произошло больше недели назад. Она получила травму и не смогла самостоятельно спуститься на равнину.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание подчинённым во взаимодействии с МИД России и МЧС России выяснить обстоятельства произошедшего и оказать посильную помощь в целях спасения альпинистки.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил о её смерти, а в Федерации альпинизма России (ФАР) заявили, что считают Наговицину без вести пропавшей. Сын спортсменки обратился к властям России с просьбой помочь в поисках своей матери.

Материалы по теме
Сын альпинистки, застрявшей в Киргизии, обратился к генпрокурору и главе МИД РФ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android